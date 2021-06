O futebolista Adama Traoré deixou em aberto a possibilidade de regressar ao Barcelona, assumindo que o clube catalão é como que se tratasse da sua «casa».

«Barcelona é a minha casa, é a realidade. Cresci ali e estive ali dez anos. A partir disto temos de gerir com os meus agentes e ver o papel que o Barça pretende», disse, em declarações ao programa ‘Tu Diràs’ da RAC1, rádio da Catalunha.

Adama tem contrato com os ingleses do Wolverhampton até 2023 e, se sair do clube, deixou claro que pretenderia voltar ao clube que o formou e lançou como futebolista.

O extremo de 25 anos, que foi orientado pelo português Nuno Espírito Santo nas últimas épocas e que agora terá como técnico Bruno Lage, chegou a fazer quatro jogos pela equipa principal do Barcelona, compreendidos entre as épocas 2013/2014 e 2014/2015.

Depois, rumou a Inglaterra, onde jogou no Aston Villa e no Middlesbrough, antes do salto para o Wolverhampton e para a Premier League, em 2018.