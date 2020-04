Conor Coady nasceu em Liverpool, cresceu na cidade e no clube de Anfield, mas é em Wolverhampton e no Wolves que joga agora, naquele que é o clube da Premier League com mais portugueses. O central falou deles, a começar pelo treinador Nuno Espírito Santo para depois elencar três como algumas das peças mais valiosas da equipa.

«Que importância tem Nuno no clube? A maior. Desde que chegou, ele tem sido fantástico com todos, veio com uma maneira de jogar», começou por dizer Coady, no espaço Off Script, da Sky Sports.

«Isso é o mais relevante. Nunca mudou. Há nuances dentro da formação e do sistema que mudam, dependendo de jornadas em que vamos defrontar jogadores e equipas diferentes, mas jogamos sempre da mesma maneira», analisou o defesa.

O capitão do Wolves detalhou que «alguns jogadores podem ter uma alteração no papel que desempenham, dois no meio-campo, três na frente, mas as tarefas em campo nunca mudam e é sobre isso que Nuno fala na maior parte do tempo, as tarefas que ele define para a semana».

Essa é uma tendência, diz, que vem desde que o treinador português chegou ao Moulineux.

«É o mais importante, creio. Mantivemo-nos fiéis aos nossos princípios desde o Championship até à Premier League. Tem sido fantástico, mudou por completo a dinâmica e o caminho do clube», elogiou Coady.

O plantel do Wolves tem vários alvos apetecíveis e o defesa tem noção disso: «Olho para os jogadores à minha volta. Não para mim, mas olho para os que me rodeiam e penso: espero que não seja nesta janela de transferências. E vou pensar o mesmo quando vem a seguinte, seja ela quando for.»

Conor Coady particularizou depois. «Estou sempre a pensar: ‘Espero que não seja neste mercado que perdemos um Rúben Neves, um Moutinho, um Jota ou um Adama Traoré´.»

É pelo «modo que o clube está no momento, com os jogadores e personalidades que há no balneário» que Coady afirma que «não mudava por nada deste mundo».