Numa altura em que Marco Silva anda a ser associado ao Benfica, o treinador português empatou na visita ao Wolverhampton (1-1) para a 37.ª jornada da Premier League. Do lado da equipa da casa, o internacional sub-21 português Mateus Mané marcou.

O primeiro tento do encontro chegou com assinatura portuguesa. Mateus Mané recebeu à entrada da área e atirou um autêntico míssil para abrir o marcador (25m). Já no final da primeira parte, Antonee Robinson colocou tudo igual (45+3m).

Com este empate (1-1), o Fulham desce ao 12.º posto com 49 pontos. O Wolverhampton, por sua vez, mantém-se na 20.ª e última posição com 19 pontos.

Já o Everton de Beto perdeu na receção ao Sunderland (3-1).

A equipa da casa entrou a ganhar com o golo de Merlin Rohl, médio de alemão, aos 43 minutos. A resposta dos black cats surgiu no segundo tempo.

Os golos de Brian Brobbey (59m), Enzo Le Fée (81m) e Wilson Isidor (90+1m) completaram a cambalhota no marcador para confirmar o triunfo do Sunderland.

Com este triunfo (3-1), o Sunderland sobe ao nono lugar com 51 pontos. Já o Everton desce à 11.ª posição com 49 pontos.

Noutro jogo da tarde, o Brentford e o Crystal Palace empataram (2-2). Ismaila Sarr (6m) e Adam Wharton (52m) marcaram os golos dos eagles. Dango Ouattara, avançado de 24 anos, bisou pelas abelhas (40m e 88m).

Com este empate (2-2), o Brentford segue em lugares de Europa – oitavo com 52 pontos. Já o Crystal Palace é 15.º com 45 pontos.

Já o Leeds United venceu o Brighton com um golo em tempo de compensação (1-0). Calvert-Lewin, experiente avançado inglês, fez o tento certeiro que valeu os três pontos (90+6m).

Com este triunfo (1-0), o Leeds assume a 13.ª posição com 47 pontos. Já o Brighton está em lugar de Liga Europa – sétimo com 53 pontos.

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