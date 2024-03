Num duelo entre vários portugueses, o Wolverhampton derrotou o Fulham no Molineux, por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da liga inglesa.

Os «lobos» tiveram José Sá, Nélson Semedo e Pedro Neto como titulares, enquanto Marco Silva deixou João Palhinha no banco.

Os «cottagers» dominaram o primeiro tempo, mas não conseguiram abrir o marcador. Para isso contribuiu também a boa exibição de José Sá.

Já em cima do intervalo, o internacional português Pedro Neto voltou a sair lesionado. O extremo tentou partir para cima de um adversário em velocidade, mas sentiu dores na coxa, que já estava ligada, e teve de ser substituído por Toti Gomes, em dia de aniversário.

Toti, de resto, ficou ligado ao primeiro golo dos Wolves. Aos 52 minutos, o defesa português ganhou a bola na área do Fulham, na sequência de um livre, e assistiu Rayan Ait-Nouri.

O segundo golo também teve marca portuguesa. Um quarto de hora depois do 1-0, Nélson Semedo rematou à entrada da área e beneficiou de um desvio em Tom Cairney para trair Bernd Leno.

Marco Silva lançou Palhinha ao minuto 70 e o médio português esteve muito interventivo, isto numa fase em que o Fulham começou a carregar à procura de reduzir a desvantagem, o que conseguiu em tempo de descontos, por Iwobi (90+8m).

Depois da derrota com o Newcastle, os Wolves regressam às vitórias e sobem, à condição, ao oitavo lugar, com 41 pontos. Já o Fulham, que vinha de dois triunfos consecutivos, segue na 12.ª posição, com 35.

A classificação da liga inglesa

Também este sábado, o Bournemouth conseguiu um empate (2-2), já em tempo de descontos, na receção ao Sheffield United.

Já o Crystal Palace empatou com o Luton (1-1), em Selhurst Park.