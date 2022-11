Julen Lopetegui já chegou ao Wolverhampton, mas ainda será o interino Steve Davis a dirigir a equipa no encontro deste sábado frente ao Arsenal. Na antevisão ao jogo, o técnico comentou a ausência de João Moutinho, de 36 anos, da lista de 26 convocados elaborada por Fernando Santos para o Mundial 2022.

«Não falei com o João [Moutinho] sobre isso, ele estava muito focado no plano para o Arsenal amanhã. É muito profissional e sabe que isso é importante para ele. Tenho a certeza de que ele vai refletir sobre não ter sido convocado e ficará desapontado com a ida de Ronaldo com aquela idade [37 anos]. O treinador tem de pensar no equilíbrio do plantel, é importante para qualquer treinador, então talvez isso tenha pesado na decisão», disse Davis, citado pelo site dos Wolves.

Por sua vez, José Sá foi um dos guarda-redes escolhidos pelo selecionador luso. «Fiquei satisfeito porque o José [Sá] está convocado. Ele teve uma temporada fantástica na época passada e fez algumas defesas fantásticas nesta temporada. Fez o suficiente para ser chamado. Estamos muito satisfeitos por ele.»

Nesta fase, o capitão Rúben Neves foi ouvido para transmitir o sentimento da equipa. «Falei brevemente com eles, parabenizando os que foram convocados e falei com o Rúben sobre os que não foram, como estavam e como se sentiam. Acho que alguns esperavam isso, talvez, e outros ficaram um pouco desapontados.»

O Mundial no Qatar, recorde-se, arranca no próximo dia 20 de novembro e termina a 18 de dezembro.