O treinador português do Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, afirmou este sábado que vive o período mais difícil como treinador do clube inglês. As palavras, ainda que curtas sobre essa análise, foram expressas após mais uma derrota na Premier League, agora ante o Crystal Palace (1-0).

«Com certeza, sim. Não só para nós, mas para todas as equipas. A vantagem que a atmosfera te dá… mas honestamente, é o maior desafio que temos pela frente? Sim, é. Temos de ir na direção dele», afirmou, citado pela BBC, no rescaldo do encontro.

Sobre o momento da equipa, Nuno Espírito Santo abordou o trabalho e o compromisso. «Isto implica trabalho duro e compromisso de todos. Temos de sentar-nos e conversar. Temos de melhorar rapidamente. Não penso que tenha a ver com confiança. É sobre encontrarmos o nosso jogo. Temos de ser mais rápidos quando recuperamos a bola. Somos sempre uma ameaça no contra-ataque, agora fazemos muitos passes», analisou.

O Wolverhampton somou a oitava jornada seguida sem qualquer vitória, numa sequência em que tem três empates e cinco derrotas.