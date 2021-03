O treinador do Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, afirmou na noite desta segunda-feira que o guarda-redes português Rui Patrício está «bem» e «consciente», após o choque com Coady que motivou a sua saída de maca nos minutos finais de jogo com o Liverpool.

«Acabámos de ter uma atualização, ele está bem, ele está consciente, totalmente consciente, ele lembra-se do que se passou, está consciente. Já falámos com ele», referiu Nuno, à Sky Sports, já após ter vivido recentemente uma situação idêntica com Raúl Jiménez.

«Sim, todas estas situações, concussões cerebrais, deixa-nos preocupados a todos. Mas ele vai recuperar, está bem», completou.

A lesão de Patrício acontece a menos de 24 horas de Fernando Santos divulgar os convocados para os primeiros jogos de qualificação para o Mundial 2022.

Um golo de Diogo Jota deu a vitória ao Liverpool, no duelo da 28.ª jornada da Premier League.