Pedro Neto está fora das opções de Fernando Santos para o Mundial 2022.



Segundo informa o Wolverhampton, o internacional português vai ter de ser operado ao tornozelo na sequência da lesão sofrida no último sábado, na partida contra o West Ham.



«O Pedro sofreu uma lesão no tornozelo contra o West Ham, no sábado. Depois de uma nova avaliação e de ter consultado um especialista esta semana, ficou definido que ele terá de ser operado. Isto significa que, infelizmente, ele não estará apto para o próximo Mundial», lê-se na nota publicada no site oficial dos lobos.



Recorde-se que o extremo de 22 anos esteve presente na útlima convocatória da seleção nacional para os jogos da Liga das Nações contra República Checa e Espanha.