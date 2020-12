O futebolista do Wolverhampton, Raúl Jiménez, recebeu alta hospitalar após o choque de cabeças com David Luiz, a 29 de novembro, no jogo ante o Arsenal, em Londres.

O mexicano ex-Benfica, que foi operado, vai prosseguir a recuperação em casa.

«Raúl Jiménez recebeu alta do hospital e está agora a descansar em casa com a sua família», confirmou o Wolverhampton, em nota oficial, ao início desta tarde, na rede social Twitter.