Rúben Neves foi o grande destaque do onze da semana de portugueses a jogar no estrangeiro, elaborado pelo Sofascore para o Maisfutebol.

Mais uma exibição sólida no meio-campo do Wolves, no triunfo por 3-0 sobre o Everton, para a Premier League, valeu-lhe a pontuação de 8.8.

Bernardo Silva, que marcou na viória do City por 5-0 frente ao Brighton, João Mário e Domingos Duarte foram os outros jogadores com pontuação acima dos 8 pontos.

O Wolves acaba por ser a equipa mais representada. Para além de Rúben Neves ainda há Rui Patrício [7.4] e Pedro Neto [7.4] da equipa de Nuno Espírito Santo.

Os restantes selecionados são: Aníbal Capela [Cosenza, Serie B italiana], Tiago Pinto [AEK], Nélson Semedo [Barcelona], Manuel Fernandes [Lokomotiv Moscovo] e Cristiano Ronaldo [Juventus].