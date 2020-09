O futebolista português Fábio Silva, reforço do Wolverhampton, mostrou-se «contente» por ser reforço do clube inglês, atestando-o nas primeiras palavras no estádio Molineux, este sábado.

«Olá a todos, estou muito contente por estar aqui, não vejo a hora de vestir esta camisola e poder celebrar convosco», afirmou o jogador de 18 anos, que saiu do FC Porto rumo a Inglaterra por 40 milhões de euros, num acordo de cinco temporadas.

O Wolverhampton passa assim a ter nove portugueses no plantel, onde Fábio vai encontrar Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto, Podence e Diogo Jota.

Noutro vídeo, o clube britânico já deu as boas-vindas ao atleta.