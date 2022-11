Ainda sem o novo treinador, Julen Lopetegui, no banco de suplentes, o Wolverhampton foi derrotado na receção ao Brighton (3-2), em jogo da 15.ª jornada do campeonato inglês.

Os «lobos» alinharam com seis portugueses no onze inicial e sofreram logo aos 10 minutos. Na zona de penálti, Leandro Trossard amorteceu para Lallana e o inglês bateu José Sá com um remate colocado.

A resposta dos Wolves não tardou e surgiu pelos pés de Gonçalo Guedes. O extremo português foi lançado no corredor direito por Boubacar Traoré, aguentou a carga do adversário e finalizou na cara de Robert Sánchez.

O Wolverhampton completou a reviravolta por Rúben Neves, após a cobrança exemplar de um penálti, aos 35 minutos.

Contudo, a equipa de Roberto de Zerbi reagiu. Aos 44 minutos, Lallana cruzou para a área e Kaoru Mitoma ganhou nas alturas a Nélson Semedo, cabeceando para o empate.

A tarde de resto, não foi feliz para o lateral direito luso. Já em tempo de compensação, o japonês Mitoma foi mais rápido do que Semedo e, quando já seguia sem oposição para a baliza, foi agarrado pelo jogador do Wolverhampton, que viu cartão vermelho direto e consequente expulsão.

Apesar da boa réplica dos Wolves mesmo em inferioridade numérica, o Brighton conseguiu mesmo selar o triunfo, aos 83 minutos, com Mitoma novamente em ação. O nipónico arrancou pelo corredor esquerdo, ultrapassou Kilman e cruzou para a área onde, após um ressalto, apareceu Pascal Gross a finalizar.

O Wolverhampton é penúltimo classificado da Premier League, com 10 pontos. O Brighton subiu ao sexto lugar, com 21.

Depois do triunfo em Anfield, o Leeds voltou a conquistar uma importante vitória, desta feita na receção ao Bournemouth (4-3) e graças a uma recuperação notável.

O ex-Benfica Rodrigo inaugurou o marcador de penálti, aos três minutos, mas os forasteiros colocaram-se a vencer por 3-1, com golos de Tavernier (7m), Billing (19m) e Solanke (48m). Apareceu, então, a resposta dos homens de Elland Road, com os golos de Greenwood e Cooper, aos 60 e 68 minutos. Estava restabelecida a igualdade e eis que, aos 84 minutos, Crysencio Summerville, que já tinha sido o herói em Liverpool, apontou o golo que ditou o desfecho final.

O Leeds ascendeu agora ao 12.º lugar, com 15 pontos, mais dois do que o Bournemouth.

Noutro dos jogos da tarde, o Brentford empatou a duas bolas no reduto do Nottingham Forest.

Gibbs-White adiantou os anfitriões aos 20 minutos, enquanto Mbuemo, de penálti (45+3m) e Wissa (75m) operaram a reviravolta. Nos exto minuto de compensação, Zanka marcou um autogolo e fixou o empate.

O Notthingham continua na última posição, com os mesmos 10 pontos dos Wolves. O Brentford é 10.º, com 16.