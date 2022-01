Os adeptos do Wolverhampton festejaram efusivamente o triunfo dos lobos em Old Trafford ante o Manchester United, na segunda-feira, e o técnico português Bruno Lage já tem mesmo um cântico a si dirigido por parte da massa adepta do clube.

No final do encontro, enquanto os adeptos do United saiam do estádio após o desaire caseiro por 1-0, ditado por um golo do português João Moutinho, os fãs dos Wolves cantaram pelo antigo treinador do Benfica.

«Bruno, Bruno, Bruno, ele está a levar-nos para a Europa, para a Europa, para a Europa. E é assim que nós gostamos, que nós gostamos, na verdade nós adoramos», ouviu-se, nas bancadas do estádio em Manchester.