O guarda-redes português Rui Patrício saiu lesionado no jogo desta segunda-feira entre Wolverhampton e Liverpool, após um choque arrepiante da sua cabeça com o joelho de Coady, ao minuto 87 de jogo.

No lance em que Mohamed Salah teve um golo anulado, Patrício, ao tentar fechar o ângulo ao egípcio, acabou por levar involuntariamente com o colega de equipa e ficou estendido no relvado, até ser assistido, com imobilização e posterior saída de maca.

O processo até à saída do guarda-redes motivou uma interrupção de quase 15 minutos no jogo, apenas reatado aos 90+10, tendo depois sido jogados sete minutos adicionais.

Esta situação acontece a menos de 24 horas de o selecionador nacional, Fernando Santos, fazer a convocatória para o arranque da qualificação para o Mundial.

Um golo de Diogo Jota deu a vitória ao Liverpool, no duelo da 28.ª jornada da Premier League.