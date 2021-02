Um golo de cabeça de Rúben Neves permitiu ao Wolverhampton garantir um ponto em St. James’ Park, ante o Newcastle, este sábado, em duelo da 26.ª jornada da Premier League inglesa.

Com cinco portugueses no onze inicial – Rui Patrício, Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Pedro Neto – o Wolverhampton ficou em desvantagem aos 52 minutos, com o golo de Lascelles.

A igualdade foi alcançada pelos visitantes aos 73 minutos, num cruzamento de Pedro Neto do lado direito, para Rúben Neves aparecer de cabeça, na área, a concluir: Dubravka ainda tocou no esférico, mas não negou o 1-1 aos lobos.

Fábio Silva ainda entrou aos 83 minutos para o lugar de Willian José, ao mesmo tempo que Hoever rendeu Semedo, mas com novo sangue luso em campo, o resultado não mudou até ao apito final.

Com este resultado, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, aumenta para cinco as jornadas seguidas sem perder – três vitórias e dois empates – e tem agora 34 pontos, no 12.º lugar. Pode ser ultrapassado se o Crystal Palace (13.º com 32 pontos) vencer o Fulham, no domingo.

Já o Newcastle é 17.º, com 26 pontos, tendo quatro pontos à maior para a zona de descida. Ali surge, em 18.º, o Fulham, que pode assim também reduzir a distância para cima se bater o Palace.