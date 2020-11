O defesa do Wolverhampton, Willy Boly, foi autorizado a representar a Costa do Marfim, embora tenha jogado por França até aos sub-19.



O antigo jogador de FC Porto e Sp. Braga já tinha sido convocado para a selação africana em outubro, mas foi obrigado a pedir autorização junto da FIFA. A confirmação chegou esta segunda-feira e o defesa vai integrar a comitiva costa-marfinense ainda este mês, nos encontros de qualificação para a CAN, diante de Madagascar.