O defesa Jonny Otto está afastado do plantel do Wolverhampton há mais de uma semana, mas agora vieram à tona os alegados acontecimentos que levaram à exclusão do jogador espanhol.

Segundo o The Athletic, Otto deu uma cotovelada no avançado dos sub-21Tawanda Chirewa, num treino em Compton Park. Além disso, cuspiu num elemento da equipa técnica que o tentou separar do companheiro.

Após o incidente, o jogador espanhol foi expulso do treino e encaminhado para o balneário, onde danificou uma televisão e uma mesa, numa descarga da frustração. Depois disso, teve de abandonar o centro de treinos.

O jogador pediu desculpas durante uma reunião com o diretor desportivo Matt Hobbs, que de pouco valeu. Apesar de não terem revelado os detalhes do afastamento, os Wolves comunicaram que o jogador vai treinar à parte até janeiro, quando deverá ser transferido.

Otto, de 29 anos, tem perdido espaço e importância nos lobos nas últimas temporadas. Em 2023/24, cumpriu apenas três jogos na equipa principal e um nos sub-21, na passada segunda-feira.