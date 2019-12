O Wolverhampton bateu o Norwich com reviravolta (2-1) e regressou aos triunfos, na 18.ª jornada da Premier League.



Com Patrício, Ruben Neves e Moutinho de início, os «lobos» chegaram ao intervalo em desvantagem. Cantwell aproveitou um corte imperfeito de Jonny e inaugurou o marcador em Carrow Road.



Ficha do Norwich-Wolves



A reação da equipa de Nuno Espírito Santo chegou na segunda parte e em português. Após um canto curto, João Moutinho cruzou para a área e Saiss cabeceou para o empate. Já com Pedro Neto em campo, Raúl Jiménez marcou na recarga e consumou a reviravolta do Wolverhampton que subiu ao sexto posto.



O Southampton de Cedric Soares (jogou o jogo todo) conseguiu um triunfo precioso na luta pela manutenção em Villa Park. Os «saints» derrotaram o Aston Villa por 3-1 com dois golos de Ings e outro de Stephens. O tento de honra da formação de Birmingham foi assinado por Grealish.



O Bournemouth perdeu em casa ante o Burnley por 1-0 o mesmo resultado do Brighton-Sheffield United. Por último, um golo de Miguel Almirón resolveu o Newcastle-Crystal Palace.



Classificação da Premier League



