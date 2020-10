O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, anunciou este domingo a contratação de Rayan Ait-Nouri, que chega do Angers, da Liga Franesa. Trata-se de um lateral esquerdo de 19 anos, que é internacional sub-18, sub-19 e sub-21 por França.

Ait-Nouri chega à equipa de Nuno Espírito Santo por empréstimo do Angers, ficando o Wolverhampton com opção de compra do passe. Na equipa mais portuguesa de Inglaterra, o jovem francês deve ser o substituto de Rúben Vinagre.