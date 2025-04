Apito final, invasão de campo e história feita! Podia ser um filme de Hollywood, mas é bem real.

O Wrexham garantiu, este sábado, a subida ao Championship inglês.

No Racecourse, foi feita história, com a vitória por 3-0 ante o Charlton, na 45.ª e penúltima jornada.

Em campo, não foi o músico, mas foi o Sam Smith do Wrexham a ser o grande protagonista, ao bisar na partida, com golos aos 18 e 81 minutos, para fechar um triunfo iniciado com o golo de Ollie Rathbone, ao minuto 15.

Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney viram concretizado um sonho. E o clube da série (esse mesmo), que esteve na quinta divisão inglesa de 2008 a 2023, fez história, ao tornar-se o primeiro clube a subir por três épocas consecutivas nas cinco primeiras divisões de Inglaterra. Em 2023 subiu à League Two, em 2024 à League One e, agora, volta ao segundo principal campeonato inglês 43 anos depois da última vez, em 1981/82.

Logo após o apito final, a maioria dos mais de 12 mil adeptos entraram no relvado para festejar a promoção do terceiro clube de futebol mais antigo do mundo, fundado em 1864.

O Wrexham soma agora 89 pontos, no segundo lugar da League One, menos 13 do que o já campeão e também promovido Birmingham City, que soma 102. Stockport (84 pontos), Wycombe Wanderers (84) e Charlton (82) vão ao play-off para subir e, na última jornada, a última vaga para o play-off, via sexto lugar, vai ser disputada entre Leyton Orient e Reading, ambos com 75 pontos.

Sam Smith festeja um dos golos da vitória do Wrexham ante o Charlton (Kya Banasko/Getty Images)

Da série à realidade (e como os adeptos salvaram o clube)

Ryan Reynolds e Rob McElhenney adquiriram o clube no início de 2021 e o transformaram-no num fenómeno de popularidade, potenciado pelo documentário Welcome to Wrexham, que acompanhou todo o processo, ainda com o Wrexham na quinta divisão.

O passado recente do clube dá ainda mais enredo a esta história. Há pouco mais de uma década, o Wrexham esteve à beira da extinção, por causa das dívidas acumuladas pela gestão do proprietário anterior, Alex Hamilton, entre elas uma dívida de 200 mil euros ao fisco.

1984: o ano em que o Wrexham chocou o Estádio das Antas

O Wrexham viveu os seus melhores dias no final da década de 70, início da década de 80. Em 1978, os Red Dragons foram campeões da terceira divisão e competiram no segundo escalão britânico. Nessa mesma temporada chegaram aos quartos-de-final da FA Cup.

O acesso às provas da UEFA foi conseguido por ser o melhor representante da federação do País de Gales. Foi nessa condição que se qualificou em oito ocasiões e que na temporada de 1975/76 chegou aos quartos-de-final da extinta Taça das Taças.

E foi também na Taça das Taças que na temporada de 1984/85 chocou o futebol português, após eliminar o FC Porto – que tinha sido finalista vencido na edição anterior – logo na primeira ronda da defunta prova.

Segue-se agora um regresso ao passado, mas com olhos postos no futuro. Em 2025/26, o Wrexham é de Championship.