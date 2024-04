Xabi Alonso explicou, esta quarta-feira, os motivos que o levaram a querer continuar no comando técnico do Bayer Leverkusen.

Em declarações à TNT Sports, reproduzidas pela Eurosport, o técnico espanhol explica que o espírito no clube e a época bem sucedida à frente do Leverkusen foram fulcrais para a decisão que tomou.

«Um ano depois estamos a construir uma equipa, o espírito no clube é excelente. Existem muitas razões que me levaram a querer ficar, uma delas foi o plantel. A época tem corrido muito bem e eu sinto-me parte desse sucesso, acho que este não é o «timing» certo para deixar o clube e estou focado apenas no Bayer Leverkusen», afirma.

Questionado sobre uma possível mudança para a Liga Inglesa no futuro, Xabi Alonso garante que não pode prever o futuro, mas é algo que certamente está nos planos.

«Nunca se sabe, de momento tenho mais coisas em que pensar, mas ainda sou um treinador bastante jovem, certamente é algo que está em cima da mesa, pela qualidade do campeonato», explica.