Uma pessoa do Xanthi, clube que disputa a primeira liga grega de futebol, testou positivo para a covid-19. É o primeiro caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus entre os emblemas que jogam no principal campeonato helénico.

O clube confirmou, na noite desta sexta-feira, em comunicado oficial, o teste positivo de um elemento da estrutura do clube, não se tratando de ninguém do corpo técnico ou de algum jogador do plantel. Todos estes foram já submetidos aos testes à doença.

A pessoa infetada, de acordo com a agência de notícias ANA, de Atenas, vai ficar em isolamento e sob observação duas semanas, obedecendo ao protocolo sanitário em vigor na Grécia.

O jogo ante o Lamia, onde iria jogar este sábado, já foi oficialmente adiado. O plantel vai ficar em quarentena nas próximas 48 horas e estão previstos novos testes à covid-19 no domingo. Se todos derem negativos, o jogo frente ao Lamia vai realizar-se na segunda-feira. Caso contrário, os elementos da equipa vão ficar em quarentena por cinco dias.

No Xanthi jogam os portugueses Vítor São Bento e Fábio Sturgeon.

A 5 de junho, o jogo entre o Xanthi e o Atromitos fora adiado, devido a um surto de covid-19 na região de Xanthi, no nordeste do país.