O treinador do Barcelona, Xavi Hernández, considerou esta quarta-feira que o coletivo é mais importante do que as individualidades, questionado sobre a hipóteses de os avançados Kylian Mbappé, do PSG, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund, reforçarem o rival Real Madrid a partir da época 2022/23.

«São hipóteses, é que ainda não se passou nem uma, nem outra. Então, dar uma opinião sobre isto antes do tempo, não tem sentido», começou por dizer o técnico do Barcelona, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Galatasaray, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

«Porém, eu acredito que, no futebol, é mais importante o grupo e a equipa do que as individualidades», referiu, ainda.

Xavi preferiu, por outro lado, concentrar-se na «final» ante a equipa turca. «Não podemos falhar, para nós a competição é importante», referiu, pedindo «mais intensidade» no jogo desta quinta-feira, após o 0-0 em Camp Nou, de há uma semana.

O técnico do Barcelona comentou ainda o acordo entre Barcelona e Spotify, oficializado na terça-feira.

«Parece-me muito bem, é um passo em frente. É uma marca importante, jovem, moderna. É música», afirmou.