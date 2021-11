O novo treinador do Barcelona, Xavi Hernández, sublinhou esta segunda-feira, em pleno relvado de Camp Nou, na apresentação oficial, que o emblema catalão não pode permitir empates ou derrotas e defendeu que está no «melhor clube do mundo».

Entre uma grande ovação dos adeptos presentes na bancada central de Camp Nou, Xavi agradeceu nas primeiras palavras e mostrou-se esperançado no trabalho que pode vir a ser desenvolvido.

«Muito obrigado. Não vou emocionar-me, mas estou com muita esperança. Obrigado ao clube, aos adeptos. Somos o melhor clube do mundo e trabalharemos com muita, muita exigência para conseguir os êxitos. No Barcelona não se pode permitir empatar e perder, tem de ganhar cada jogo. Muito obrigado», começou por dizer Xavi, que até cantou ao lado do presidente, Joan Laporta, por breves instantes.

«É um dia que marcará a história do clube», disse Laporta, lado a lado com o antigo técnico do Al Sadd, do Qatar.

«Uma mensagem para os adeptos, que estão a ser espetaculares. Precisamos, sobretudo, nos maus momentos. Estamos numa situação difícil no clube, económica e desportiva e precisamos de vós mais do que nunca», disse Xavi, minutos mais tarde, ainda na cerimónia realizada no relvado, antes da conferência de imprensa, que começou com um vídeo de memórias do antigo médio espanhol.

Xavi assinou contrato até 2024 e volta ao Barcelona depois de ter sido jogador dos catalães desde a formação até sénior, entre 1991 e 2015.