O treinador do Barcelona, Xavi, justificou a ausência de Pedri do clássico de domingo ante o Real Madrid com o risco associado à utilização do médio e ao facto de entender que o «El Clásico» da jornada 26 não é uma «grande final», apesar de importante.

«Sabíamos que haveria um risco. Ontem [sexta-feira] ressentiu-se um pouco e, nestes jogos, se não estás a 100 por cento, é melhor não estar. É pena, mas as sensações não eram boas. Disse-lhe que não valia a pena forçar. Não é uma final. O que não queremos é perder o Pedri por dois meses», referiu Xavi, em conferência de imprensa, na qual foi questionado sobre o resultado do jogo e o ganhar 1-0 ao Real Madrid.

«Mas o que é que se passa com o 1-0? Se me ponho a escolher, prefiro um 4-0 ou um 5-4. Custa marcar golos, defendem bem. Custa muito. Quem não jogou futebol, não consegue entender o que é ter um adversário pela frente. Ganhar 1-0 é um resultado fantástico, uma maravilha. Que problema é que há?», questionou Xavi, na antevisão ao duelo marcado para as 20 horas de domingo.