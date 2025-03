Sem treinar na presente temporada, Xavi Hernández tem aproveitado as «férias» para descansar e viajar com a família e amigos, mas não coloca de lado a possibilidade de regressar ao futebol já em julho.

«Precisava de um momento de tranquilidade e desconexão. Não fiquei um ou dois anos parado depois da minha carreira de jogador. Terminei de jogar e no dia seguinte já era um treinador», começou por dizer em entrevista ao L’Équipe.

«Tenho a sensação de que nunca tive tempo livre. Estou a desfrutar e a viajar com os meus filhos e a minha mulher. Desfruto do dia a dia, de ser pai e de ver um jogo de futebol sem a pressão do resultado», acrescentou.

Sobre o emprego de sonho, pelo menos nesta altura da carreira, o ex-treinador do Barcelona confessou que quer algo «competitivo», seja clube ou seleção.

«Estou à procura de um projeto emocionante. Gostaria de ser competitivo para ganhar uma Liga dos Campeões, ganhar um campeonato, um Europeu ou um Mundial como treinador», destacou.

Como técnico, o espanhol de 45 anos já treinou o Al Sadd e o Barcelona, tendo conquistado duas ligas, duas Taças, duas Qatar Emir Cup, uma Taça da Liga, uma Supertaça (todas do Qatar) e, em Espanha, uma La Liga e uma Supertaça.