Cinco jogadores da seleção de sub-19 dos Países Baixos foram expulsos do estágio, confirmou fonte da federação daquele país ao jornal «De Telegraaf».



Segundo a mesma fonte, Ar'Jany Martha (Ajax) e Mimeirhel Benita (Feyenoord) terão convidado uma rapariga para o quarto onde estavam hospedados. Com o som de música alta, os restantes três, Xavi Simons (PSG), Rio Hillen (Ajax) e Naci Ünüvar (Ajax), foram ao quarto dos dois colegas para perceber o que se passava, mas terão saído logo de seguida.



Porém, o problema foi que este trio se cruzou com um membro do staff da seleção relata o mesmo jornal. Os cinco atletas acabaram suspensos por terem «furado» a bolha criada contra a propagação da covid-19.



«Furaram a bolha da equipa e, portanto, foram devolvidos aos respetivos clubes», confirmou fonte da federação dos Países Baixos ao «De Telegraaf».



Após a expulsão dos cinco jogadores, os Países Baixos perderam contra a Itália por 3-0.