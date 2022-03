O Paris Saint-Germain qualificou-se para os quartos de final da UEFA Youth League ao vencer o Sevilha, por 2-0, na terça-feira, mas nem tudo foi motivo de satisfação para o treinador dos parisienses, Zoumana Camara, que deixou reparos à atitude de uma das pérolas e promessas do clube, Xavi Simons.

O médio de 18 anos, que está no PSG desse 2019/2020, oriundo do Barcelona, abriu o marcador numa grande penalidade em cima do intervalo. Logo após o remate, virou-se para trás e foi possível ver que fez o gesto de mandar calar alguém, antes de festejar imitando o gesto de um telefonema. Ora, e foi precisamente o primeiro gesto que viu Juanlu, do Sevilha, tendo corrido também na direção de Xavi Simons para pedir satisfações.

Na sequência do apito final para o jogo, também houve alguma troca de palavras entre elementos das duas equipas.

Igualmente após o jogo, Camara reprovou a atitude do seu próprio jogador.

«Eles têm de ter consciência de que estão no Paris Saint-Germain, da camisola que vestem e que representam um clube importante. É uma instituição na qual tens de comportar-te. Não é só o talento em campo», referiu.