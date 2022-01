A convocatória divulgada pelo Barcelona esta quarta-feira conta com um nome que se destaca dos demais. Dani Alves foi chamado pela primeira vez para jogos oficiais e, minutos depois, os blaugrana anunciaram que o lateral brasileiro pode ir a jogo, pois o pedido de inscrição foi aceite.

Outra das novidades na convocatória do Barcelona é o regresso de Ousmane Dembelé, que já testou negativo à covid-19.

No total, Xavi tem 14 indisponíveis no plantel, entre infetados e lesionados. Samuel Umtiti e Lenglet são as mais recentes baixas devido a problemas gástricos.

O Barcelona defronta o Linares esta quarta-feira, em jogo da Taça do Rei, a partir das 18h30.

FC Barcelona have received confirmation of the registration of @DaniAlvesD2. The player is available for #LinaresBarça. pic.twitter.com/LceX7W8Zhk