Depois de ter criticado o estado do relvado do Coliseum Alfonso Pérez após o nulo entre Barcelona e Getafe, na última jornada do campeonato espanhol, o treinador do Barça, Xavi, voltou a insistir nas más condições do «tapete verde» e do calor que se sentiu na tarde do jogo do passado domingo.

«Criticam-me por falar sobre isso? Sou criticado por tudo, nada me incomoda, sei onde estou. Se o sol me incomoda? Sim, o sol incomoda-me e não vou mudar de opinião», começou por dizer em conferência de imprensa, este sábado.

Xavi estendeu as críticas a Quique Flores. «Por mais "memes" que façam, o sol incomoda-nos, o campo seco não nos beneficia, nem a nós, nem ao espetáculo, nem ao Getafe. A pergunta é para Quique [Flores], não é para mim. A pergunta é: “porque é que não regou o campo?”. Perguntem ao treinador do Getafe porque é que ele não regou o campo e porque estava mais alto do que o normal.»

O treinador do Barcelona sugeriu ainda que seja criada uma regra relativa às condições do relvado, quer no que concerne à altura, quer ao facto de estar demasiado seco ou em «poças», dando o exemplo de outros desportos.

«Não vou parar até que haja uma regra exata porque em todos os desportos há uma regra para a superfície. Porque é que não há no futebol? Não tenho de ficar calado. Na minha posição, acho que temos de insistir nisso. No golfe, se o relvado não é bom, não jogas. No ténis, se chover, paras. No basquetebol, se o Lebron James cair, passam a esfregona. E eu posso meter poças no campo? Quem ganha com isso? Não me vou calar. A superfície para mim é essencial. O resultado não é desculpa. Eu também digo isto quando ganho. Se queremos um espetáculo, devemos cuidar dele, se não, vamos questionar-nos porque é que as crianças se desconectam do futebol. Se o sol me prejudica? Sim, porque seca o relvado. Não me importo se fizerem mais duzentos mil "memes", vou dizer o mesmo, vou pensar o mesmo», rematou.