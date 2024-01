Xavi está a cumprir a terceira temporada no comando do Barcelona, mas o nome do antigo internacional espanhol não parece consensual no seio catalão. O técnico blaugrana foi novamente questionado sobre a continuidade no Barça e assumiu que deverá deixar a equipa no espaço de dois anos e meio.

«Estamos a falar da minha continuidade desde o mês de julho. Desde que perdemos um amigável contra o Arsenal. Estou tranquilo. Entendo o clube, as críticas, entendo tudo. Tenho sorte ou azar de conhecer o clube. Não tenho problemas. Agora não é o momento. Estamos convencidos de que podemos fazer uma boa temporada. Estou cá há dois anos e meio e acho que me resta menos tempo do que aquele que aqui levo. Chegará um momento em que irei embora», disse, em conferência de imprensa.

«Não sei se são injustos comigo. Valorizamos sempre as pessoas quando elas começam a sair. (…) Para mim esse é o erro histórico do Barça. O mesmo aconteceu com Luis Enrique ou Pep [Guardiola]. Não sei se é injusto, este clube é assim», frisou.

«É uma pergunta para os dirigentes, mas a mim dizem-me que há total confiança. O presidente está muito positivo, é o que me transmitem. Com o Deco tenho falado de coisas da próxima época. Isto tem a ver com resultados, no Barça tem-se de ganhar e convencer», afirmou ainda.

O treinador do Barcelona foi ainda questionado sobre o desgaste da profissão, isto num dia em que Jurgen Klopp anunciou a saída do Liverpool no final da época, por falta de «energia».

«Eu entendo. Peço energia à nutricionista todas as manhãs. Estou muito bem, estou tranquilo. Entendo a situação do clube, uma situação difícil. Era uma dificuldade histórica e acho que estamos a fazer um bom trabalho. Foi feito um grande esforço e no ano passado ganhámos. Em junho vamos ver bem e decidir», assegurou.

Xavi também abordou a situação clínica de João Cancelo e garantiu que o internacional português vai ser convocado para a receção ao Villarreal, marcada para este sábado. «Ele tem muito caráter e vontade de jogar. Ele é maravilhoso como pessoa e como profissional. Estou muito feliz por tê-lo na equipa.»