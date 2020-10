A federação suíça de futebol anunciou que Xherdan Shaqiri testou positivo à covid-19.

O organismo acrescenta que o jogador do Liverpool está a cumprir isolamento e que está em contacto com as autoridades locais de saúde.

A seleção suíça está em St. Gallen a preparar o jogo desta quarta-feira com a Croácia, para a Liga das Nações.

O benfiquista Haris Seferovic é um dos jogadores à disposição do selecionador, Vladimir Petkovic.