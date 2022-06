O argelino Yacine Brahimi despediu-se esta terça-feira do Al-Rayyan, clube que representou durante três temporadas, após ter deixado o FC Porto.

«Gostaria de agradecer por esses lindos três anos no Rayyan FC e especialmente por vosso apoio, passei momentos inesquecíveis aqui. Agradeço aos meus companheiros, equipa técnica e todas as pessoas que trabalham no clube», pode ler-se nas redes sociais do jogador de 32 anos.

Nestas três temporadas no Qatar, Brahimi apontou 33 golos em 84 encontros.