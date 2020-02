O antigo futebolista do FC Porto, Yacine Brahimi, deu esta quinta-feira a vitória ao Al-Rayyan, por 1-0, na receção ao Al Ahli Doha, em jogo da 16.ª jornada do principal campeonato do Qatar.

O golo decisivo do encontro foi apontado na segunda parte, aos 69 minutos, de grande penalidade. Brahimi fez, assim, o 11.º golo da época.

O Al-Rayyan tem agora 35 pontos e continua a quatro do líder, o Al Duhail, que tem 39.