A Argélia conquistou, este sábado, a Taça das Nações Árabes, ao vencer a Tunísia por 2-0, após prolongamento, em jogo realizado no Qatar.

Após o 0-0 verificado ao fim do tempo regulamentar, Amir Sayoud deu vantagem aos argelinos, aos 99 minutos, na primeira parte do prolongamento.

Já em cima do apito final, já quatro minutos para lá dos 120, o ex-FC Porto Yacine Brahimi selou as contas da final correndo desde antes do meio-campo para empurrar a bola para a baliza deserta, depois de um canto a favor dos tunisinos. Brahimi confirmou, assim, o primeiro título da Argélia na competição. O extremo foi ainda eleito o melhor jogador da prova.

Naquela que é a primeira edição da prova sob a jurisdição da FIFA, ao lado da Associação de Futebol da União Árabe (UAFA), a Argélia sucede a Marrocos, vencedor da última edição, disputada em 2012.

Iraque, com quatro títulos, obtidos entre 1964 e 1988, é o maior consagrado na competição. A Arábia Saudita venceu duas vezes e Egito, Tunísia e Marrocos uma cada.

O Egito, de Carlos Queiroz, terminou a competição no quarto lugar.