Lamine Yamal tem encantado o mundo do futebol. E, como de costume, o que não faltam são comparações com estrelas da modalidade. Deco, diretor desportivo do Barcelona desde 2023, comentou o futuro do jovem e as comparações com Lionel Messi.

«Lamine é Lamine. Leo é Leo. Messi foi o melhor jogador da história deste clube, para mim, o melhor jogador da história. Não é fácil comparar, mas Lamine, em termos de qualidade, pode fazer história como Leo. Mas é claro que, para fazer história, ele precisa ter uma boa equipa à volta dele», afirmou o antigo jogador do FC Porto, Barcelona e Chelsea.

Yamal, apenas de 17 anos, já tem um currículo invejável: um Europeu pela seleção espanhola, duas Ligas espanholas, uma taça espanhola e uma Supertaça. Lamine, recorde-se, renovou recentemente pelos «culés» até 2031.

«Toda a gente fica louca quando vê Lamine a jogar futebol, pagarias para vê-lo no estádio, ele é especial e queria ficar porque acredita no projeto. Ele merece um salário melhor. Vai ser um dos melhores jogadores do mundo. Precisamos respeitá-lo como jogador, mas não esquecer que ele tem 17 anos», concluiu o internacional português.

Um dos nomes apontados a uma possível conquista da Bola de Ouro, Yamal anotou 18 golos e fez 21 assistências em 55 jogos nesta temporada.

A nível coletivo, conquistou todas as competições nacionais e atingiu as meias-finais da Liga dos Campeões, onde saiu derrotado pelos italianos do Inter.