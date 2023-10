O internacional argelino Youcef Atal vai ser investigado por «apologia ao terrorismo» na sequência de uma publicação antissemita no Instagram sobre o conflito entre Israel e o movimento palestiniano Hamas.

O jogador do Nice publicou um vídeo no qual um religioso palestino reza a Deus para que este enviasse «um dia negro para os judeus» e defendendo que «a mão» dos habitantes da faixa de Gaza seja bem-sucedida a «atirar pedras» contra Israel.

Após várias reações de repúdio, entre as quais da federação francesa de futebol, dos deputados e autarca de Nice e do Conselho Representativo das Instituições Judaicas de França (Crif), Atal pediu desculpas, assumindo a «consciência» de que a sua publicação «chocou diversas pessoas».

«Gostaria de esclarecer o meu ponto de vista sem qualquer ambiguidade: condeno firmemente todas as formas de violência, em qualquer parte do mundo, e apoio todas as vítimas. Jamais apoiarei uma mensagem de ódio», afirmou.