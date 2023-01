Youssoufa Moukoko termina contrato com o Borussia Dortmund no verão e há já vários clubes interessados em garantir o avançado, que é uma das maiores promessas do futebol germânico.

Apesar da cobiça dos «tubarões europeus», o antigo internacional alemão Lothar Matthäus aconselha o jovem de 17 anos a continuar no Dortmund e até dá o exemplo de Cristiano Ronaldo.

«Se para o jogador apenas importa o dinheiro, recomendo que vá para a Arábia Saudita como Ronaldo. Claro que pode ter êxito noutros clubes, mas o risco de afundar-se e ter de dar um passo atrás depois de pouco tempo pode destruir a sua carreira. Qual é o problema de jogar mais um ou dois anos num dos melhores clubes da maravilhosa Bundesliga?», comentou Matthäus na Sky Sports.

O Dortmund, refira-se, fez uma proposta de renovação ao jogador que já é internacional alemão. Esta temporada, soma seis golos e cinco assistências em 22 jogos.