O FC Porto está nos quartos de final da UEFA Youth League. Depois de um empate a um golo no final dos 90 minutos do jogo dos oitavos de final com o AZ Alkmaar, o encontro seguiu para as grandes penalidades e aí os azuis e brancos venceram por 4-3.

A equipa azul e branca começou melhor e teve duas grandes oportunidades para marcar, mas não conseguiu ser eficaz. Quem aproveitou foi o conjunto neerlandês, que fez o primeiro golo da partida aos 34 minutos, por van den Ban.

Depois de muito tentar ao longo de todo o segundo tempo, os dragões conseguiram chegar ao empate no encontro já na compensação. Canto batido da esquerda por Gil Martins e António Ribeiro a cabecear para as redes adversárias.

O jogo seguiu, então, para as grandes penalidades e aí Candé falhou para os azuis e brancos. Só que Atikallah e Addai desperdiçaram para o AZ e Gonçalo Sousa colocou o FC Porto nos quartos de final da Youth League, onde também pode vir a estar o Sp. Braga. Os guerreiros defrontam, esta quarta-feira, o Milan, às 13h30, em jogo dos oitavos de final da prova. O Benfica, recorde-se, foi eliminado na fase de grupos da competição.

Depois de terem eliminado o atual detentor da prova, os azuis e brancos ficam agora à espera do vencedor do jogo entre o Manchester City e o Mainz para saberem quem vão defrontar nos quartos de final da Youth League.