O Manchester City abriu a edição 2022/23 da UEFA Youth League com uma goleada ao Sevilha, em Espanha, por 5-1, em jogo da primeira jornada do grupo G, esta quarta-feira.

O luso-guineense Carlos Borges, de 18 anos, internacional sub-19, sub-18 e sub-16 por Portugal, foi o protagonista do triunfo inglês, com um hat-trick.

Hormigo deu vantagem ao Sevilha, aos 14 minutos, mas Carlos Borges empatou ainda antes do intervalo, ao minuto 44, tendo feito os dois últimos golos do jogo, já na segunda parte (88m e 90+6m). Pelo meio, Mebude (53m) e Dickson (75m) fizeram os segundo e terceiro golos do City.