A Federação de Futebol do Gabão confirmou o falecimento do internacional Yroundou Musavu-King, na capital Libreville. 

As causas da morte ainda estão por apurar, mas o jogador foi encontrado, já sem vida, nas traseiras da sua casa. 

O antigo defesa passou grande parte da carreira em França, tendo representado o Caen, o Lorient, onde foi colega de Raphaël Guerreiro, o Toulouse, o Boulogne e o Le Mans.

Conta ainda com passagens por Espanha, onde foi companheiro de equipa de Ricardo Costa e Miguel Lopes no Granada, Itália, Suíça e Índia. 

Pela seleção nacional, Musavu-King entrou em campo 15 vezes pelas Panteras e participou no Campeonato Africano das Nações, em 2015.

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