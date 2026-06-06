Internacional
Há 2h e 3min
Gabão de luto: morreu o internacional Musavu-King aos 34 anos
Antigo futebolista partilhou balneário com os portugueses Raphaël Guerreiro, Ricardo Costa e Miguel Lopes
JR
Antigo futebolista partilhou balneário com os portugueses Raphaël Guerreiro, Ricardo Costa e Miguel Lopes
JR
A Federação de Futebol do Gabão confirmou o falecimento do internacional Yroundou Musavu-King, na capital Libreville.
As causas da morte ainda estão por apurar, mas o jogador foi encontrado, já sem vida, nas traseiras da sua casa.
O antigo defesa passou grande parte da carreira em França, tendo representado o Caen, o Lorient, onde foi colega de Raphaël Guerreiro, o Toulouse, o Boulogne e o Le Mans.
Conta ainda com passagens por Espanha, onde foi companheiro de equipa de Ricardo Costa e Miguel Lopes no Granada, Itália, Suíça e Índia.
Pela seleção nacional, Musavu-King entrou em campo 15 vezes pelas Panteras e participou no Campeonato Africano das Nações, em 2015.
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