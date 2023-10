O futebolista internacional dinamarquês Yussuf Poulsen renovou contrato com o Leipzig por mais duas temporadas, até 2026, prolongando o vínculo anterior, que vigorava até 2024.

O emblema alemão oficializou o acordo ao final da manhã desta terça-feira, assinalando o percurso de Poulsen no Leipzig.

«A 4 de julho de 2013, começa uma história especial do futebol do Leipzig. A transferência do grande talento dinamarquês Yussuf Poulsen, do Lyngby BK para o RB Leipzig, torna-se oficial (…) 3.764 dias depois, fica claro que esta história continua, porque o RB Leipzig e Yussuf Poulsen prolongam antecipadamente o contrato do internacional dinamarquês por mais dois anos e, portanto, até 2026», refere o clube.

Na primeira época no Leipzig, em 2013/14, Poulsen fez parte do elenco que conseguiu a subida à II Liga e, em 2015/16, integrou também o plantel da subida ao principal escalão. Entre participações na Liga dos Campeões, esteve também nas recentes conquistas das duas primeiras Taças da Alemanha para o clube (2021/22 e 2022/23) e na Supertaça germânica conquistada já este ano, também pela primeira vez.