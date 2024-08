O treinador do Tottenham, o australiano Ange Postecoglou, revelou que foi Yves Bissouma foi suspenso pelo clube para o jogo de abertura da Premier League contra o Leicester, na segunda-feira. Isto acontece depois de ter sido partilhado um vídeo, na rede social Snapchat, em que Bissouma inala óxido nitroso, também conhecido como 'droga do riso'.

«Estou no futebol há muito tempo e, quando surge uma situação destas, tento olhar para ela de diferentes maneiras. Primeiro, há sempre uma pessoa, que é o 'Biss', que tomou uma má decisão. Há sanções envolvidas, e algumas delas são educativas. Ele é um futebolista com responsabilidades», começou por dizer Postecoglou, em conferência de imprensa.

«Ele não estará disponível na segunda-feira. Suspendemo-lo do jogo. Ele precisa de voltar a ganhar a minha confiança e do grupo. A porta está aberta para ele e podemos ajudá-lo a perceber que as decisões que toma têm impacto no grupo», completou o australiano, que parte para a segunda época no clube.

O próprio Bissouma emitiu um comunicado a pedir desculpa pouco depois de o vídeo ter sido divulgado. «Quero pedir desculpa por estes vídeos. Foi uma grave falta de discernimento», lamentou o internacional maliano.

«Compreendo a gravidade da situação e os riscos para a saúde envolvidos. E também levo muito a sério a minha responsabilidade como futebolista e role model», disse o médio-centro. A utilização de óxido nitroso para fins recreativos é proibida na Reino Unido.