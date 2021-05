Os futebolistas Zaidu Sanusi (FC Porto), Chidozie (Boavista) e Marcus (Feirense) foram chamados esta sexta-feira à seleção da Nigéria, para um jogo particular ante a seleção de Camarões, agendado para 4 de junho, na Áustria.

Os três jogadores que atuam em Portugal fazem parte de uma lista de 31 jogadores convocados pelo selecionador Gernot Rohr, sendo que a mesma lista vai ser reduzida para 23 elementos em definitivo, antes da partida para Viena.

No caso do jogador do Feirense, Marcus, é mesmo estreia nos eleitos para a seleção nigeriana.