Bruce Mwape, treinador da seleção feminina da Zâmbia, está a ser investigado pela FIFA, após a acusação de que terá passado as mãos pelos seios de uma das suas atletas no treino anterior ao último jogo do conjunto africano no Mundial.

Depois de já ter sido alvo de acusações de abuso sexual nas semanas que antecederam o início da prova, Mwape foi agora alvo de nova denúncia, depois de várias jogadoras terem assegurado ter visto o técnico apalpar uma jogadora durante um treino, segundo revelou o The Guardian.

A FIFA confirmou ter aberto uma investigação «a um elemento do staff» da seleção zambiana por «má conduta», não revelando mais detalhes sobre o caso.