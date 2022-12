O israelita Avram Grant foi anunciado esta quinta-feira como o novo selecionador da Zâmbia.

O treinador de 67 anos regressa assim ao ativo depois de ter sido coordenador técnico dos indianos do NorthEast United em 2018/19.

Com passagens pelas seleções de Israel e Gana, o ponto mais alto da carreira de Grant foi quando em 2007 substituiu José Mourinho no comando técnico do Chelsea e levou a equipa londrina à final da Liga do Campeões, tendo sido derrotado pelo Manchester United nas grandes penalidades.