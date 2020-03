A Atalanta continua a somar goleadas históricas na Serie A. O conjunto de Bérgamo «despachou» o Lecce por 7-2, no Via del Mare, em jogo da 26.ª jornada.



O conjunto de Gasperini já vencia por 2-0 aos 22 minutos com um golo Zapata (22m) e um autogolo de Donati (17m). Apesar da desvantagem, a equipa visitada não se ficou reduziu por Saponara num belo golo. Donati redimiu-se do golo na própria com um pontapé de fora da área a cinco minutos do intervalo.



A Atalanta entrou com a corda toda na segunda parte. Ilicic marcou aos dois minutos da etapa complementar na sequência de uma recarga e devolveu a liderança à sua equipa. Zapata bisou aos 54 minutos e praticamente resolveu a partida.



Até ao final a Atalanta continua a dar espetáculo e marcou mais três golos: o colombiano Zapata chegou ao hat-trick e nos instantes finais Muriel e Malinovski inscreveram os seus nomes na lista dos marcadores.



Com este triunfo expressivo a Atalanta está confortavelmente no quarto lugar com mais seis pontos que a Roma de Paulo Fonseca. Já o Lecce é 16.º com 25 pontos.