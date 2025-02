Zdenek Zeman, antigo treinador da Roma, da Lazio e do Foggia, está hospitalizado após ter sofrido uma isquemia cerebral (quebra de oxigenação no cérebro). Encontra-se em estado estável mas nos cuidados intensivos, segundo a imprensa italiana.

O técnico de 77 anos já tinha sido forçado a reformar-se antecipadamente durante a sua experiência no banco do Pescara, da Serie C, em fevereiro de 2024, devido a problemas de saúde.

Zeman foi levado esta manhã para o hospital Policlinico Gemelli, em Roma, o mesmo onde está internado o Papa Francisco. Fontes do hospital dizem à imprensa italiana que Zeman está alerta e colabora com os médicos, mas o prognóstico permanece reservado.

Zeman foi hospitalizado há mais de um ano, tendo sofrido um ataque isquémico transitório (AIT), em dezembro de 2023. O treinador checo era conhecido pelos hábitos tabágicos, visto a fumar cigarros na linha lateral antes de a prática ser proibida.

Apesar de ser natural da República Checa, quase toda a sua carreira de treinador foi feita em Itália, com destaque para os trabalhos no Foggia, Roma e Lazio.