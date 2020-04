A Liga de Futebol da Rússia espera poder recomeçar o principal campeonato do país entre junho e julho, mas sublinha que tudo vai depender da evolução da pandemia da covid-19.

De acordo com a nota emitida este domingo pelo organismo, «o campeonato começará assim que as autoridades retirem as restrições em vigor, de forma a permitir eventos públicos, entre os quais os desportivos».



A Liga explica que está a trabalhar com a União de Futebol da Rússia (UFR), que mantém diálogo com a UEFA, de forma a estudar a melhor forma de retomar as competições, indicando que «já foram estudadas várias opções para os calendários da atual e próxima temporadas».

A União de Futebol da Rússia (UFR) seguiu as recomendações da UEFA e suspendeu as competições até 10 de abril, prazo entretanto prolongado para 31 de maio.

A Liga russa foi suspensa a 10 de abril quando faltavam oito jornadas para o final. O Zenit é líder com nove pontos que o duo Lokomotiv, de Eder e João Mário, e Krasnodar.