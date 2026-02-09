Depois de meia época no Fenerbahçe, Jhon Durán foi emprestado pelo Al Nassr ao Zenit até ao final da temporada, confirmou o emblema russo, esta segunda-feira.

Aos 22 anos, o avançado internacional colombiano, que outrora foi apontado ao Benfica, vai para o sexto clube na carreira. Formado no Envigado, rumou em 2022 à MLS para representar os Chicago Fire. Mais tarde, transferiu-se para o Aston Villa e, após 20 golos pelo clube inglês, o Al Nassr pagou 77 milhões de euros para o contratar, há um ano.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Na primeira metade desta época, Durán esteve cedido ao Fenerbahçe pelos sauditas e marcou cinco golos em 21 jogos.

